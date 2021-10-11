宏匯廣場10/7起周慶開跑，隔日正逢五倍券上路振興力道發功、加上疫情緩解國慶連續假期民眾安心出遊，連假三天每日湧入數萬人流。宏匯廣場一千多個汽機車停車位，於營業時間均呈現滿載狀態、並啟動思源路的備援停車場以接駁車來回接送購物民眾，連假三日業績破億。

Studio A 櫃內體驗人潮。(圖/宏匯廣場提供)

振興發功+國慶連假 買氣噴發

宏匯廣場行銷處副理施凱雯表示：「10月8日連假前周五人潮就開始湧現，累積至10月10日三天，業績破億，單日業績較去年開幕慶成長2成，感受到民眾消費的威力。」館內除了餐飲美食、各品牌專櫃人潮不斷，幾項商品表現特別出色：施凱雯說「iphone13剛上市，StudioA時段性都必須拉出管制線控制進店人數、連續蟬聯全台門市業績之冠」。高單價的喬山日本原裝5D-Ai按摩椅每台售價超過20萬，連續假日、連續售出。

喬山5D-Ai按摩椅。(圖/宏匯廣場提供)

這次週年慶在一樓挑高區規劃超過20個品牌的護膚保養、髮品花茶指彩的「美麗庭園」，補足了女性消費者在周慶購買化妝品的需求，反應在業績上，同時帶動了女裝服飾的來客與銷售。

日香吐司排隊。(圖/宏匯廣場提供)

最受歡迎排隊快閃「日香吐司」10/7~10/11在一樓銷售破千條、7樓的日本青森海鮮食堂日式燒烤，攤位前總是人頭鑽動，4天超過500人上門搶購、大啖美食。

美食街排隊人潮。(圖/宏匯廣場提供)

星宇小舖 買氣噴發 精彩不斷

宏匯廣場本次周慶與星宇航空多元的異業結合，於1樓開設「星宇小舖」，除了航空迷慕名而至，特殊的機場安檢站櫃裝，吸引許多百貨消費者的眼球。「令合作雙方都很驚喜的是，3000多元的飛行夾克，與星宇A321neo抱枕是最歡迎的品項，連續多日銷售一空。」施凱雯透漏星宇航空還有精彩特別企劃在宏匯廣場周慶期間及萬聖節舉辦，請密切關注宏匯廣場臉書，敬請期待。

星宇小舖(同仁手持A321 neo抱枕) 。(圖/宏匯廣場提供)

來店禮、滿額禮兌畢 「BEAUTY PARK美麗庭園」美妝品加碼接著送

由於業績兩位數成長，第一波來店禮「寶可夢護唇膏」與1萬元門檻的滿額禮，全數兌換完畢。立即加碼，以「美麗庭園美妝商品」更超值的加碼來店禮、萬元滿額禮選項，回饋感謝會員的支持與愛護。

宏匯廣場_1F美麗庭園。(圖/宏匯廣場提供)

振興加碼 用多少送多少回饋無上限

超級匯會員全館以紙本振興券消費，當筆消費內含振興券200送200、用1000送1000，用多少送多少，回饋無上限。「振興回饋抵用券」於周慶結束後在11/1歸戶至APP內，11/1-11/30期間持回饋券可至全館百貨服飾、餐飲小吃消費滿1000元抵用100元(超市、大家電、3C除外)，是史上最大器回饋。

宏匯廣場5倍振興/10倍開心。(圖/宏匯廣場提供)

吃喝玩樂精彩不停

因應連假全家用餐需求，宏匯廣場館內Nara Thai、開飯、饗泰多、布娜飛、瘋一鍋、彌生軒，the Chip….等異國美食餐廳規劃「四人套餐週慶優惠」，CP值最高首選。

湯姆熊娛樂人潮湧現。(圖/宏匯廣場提供)

美麗新影城國慶連假強檔推薦10/8上映的「寶貝老闆-家大業大」與「猛毒2」，聯名卡友刷卡購票平日66折、週五六日8折；「VR Zone New Taipei」則推出會員購票優惠42折(150元)、9F湯姆熊歡樂世界兌幣500元贈送150元(可累贈)，4天連假、天天精采。