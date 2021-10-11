不少人在服用藥物或保健食品時，因為害怕會被噎住，所以將藥丸磨成粉狀，或是打開膠囊外殼直接吞食裡面的藥粉，但是這樣做真的正確嗎？營養師Ann近日發文提醒，並不是每一種膠囊都適合打開來吃，尤其是「藥物膠囊」，如果沒有外殼保護就吞入，很容易就會灼傷食道。

營養師Ann近日在臉書粉專「營養師 Ann - 安適生活」發文，表示膠囊殼的功能主要可以分為4種，分別是「包裹藥物或保健品成份的苦澀味、臭味」、「讓粉狀成分不易進入呼吸道而嗆到」、「膠囊多種顏色，方便辦識」、「可阻隔氧氣、光線，提高成分的穩定性」。

不過並不是每個人都很擅長吞食膠囊，因此不時就會有人提出「膠囊可以打開吃嗎？」的疑問，對此Ann指出，絕對不行打開的是「藥物膠囊」，因為其目的是為了遮擋藥味、保護食道與胃黏膜，像是抗生素類的藥粉具有腐蝕性，打開食用的話容易造成食道灼傷；此外，腸溶性膠囊若提早打開，則會破壞藥性、影響藥效；所以藥物不但不能打開膠囊，也需要遵守飯前飯後的醫囑服用。

而保健食品的膠囊則是「部分」可以打開，許多保健品原料的口感和味道不佳，雖然皆是萃取不具腐蝕性，但如果濃度過高還是會有刺激性，打開膠囊服用有可能導致消化道不適；因此Ann建議，服用保健品且無法吞膠囊的人，可以先試著打開，感受一下味道和消化道適應度，同時也要小心粉末跑進氣管中而嗆到，如果都沒有感到不適，就可以打開服用。