苗栗國際慢城之一的三義車站，將打造重現昔日風貌。（謝明俊攝）

頭份市後花園流東里舊茶道景觀整建工程部分已臻完成。（謝明俊攝）

頭份市後花園流東里舊茶道景觀整建工程部分已臻完成。（謝明俊攝）

頭份市公所繼完成濫坑里相思步道整修後，將繼續整建濫坑里鹿廚坑步道。（謝明俊攝）

頭份市公所已完成濫坑里相思步道整建。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動客庄創生環境營造計畫，經向客家委員會提報爭取已獲核定補助11件計畫，總核定經費1億2610萬元，其中包括苗栗陶品牌打造計畫第2期、頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道、頭份市花現美人流東溪客庄廊道等，將持續改善相關環境營造，讓客庄增添更多旅遊亮點。

苗栗縣是客家大縣，客家人占縣民6成5以上，客庄遍及於山線、海線及台3線沿線，其中獲選國際慢城的三義及南庄，更是苗栗客庄文化的重要表徵，因此，縣府持續營造各鄉鎮市內客庄文化景觀，來吸引更多遊客一訪客庄之美。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣18個鄉鎮市都獲得客委會列定客家文化重點發展區，因此，縣府全力促進地方市景，推廣鄉鎮文化內涵，活絡地方文化產業活動，整合規劃客家山區聚落，串聯地方環境資源以凸顯客庄區域歷史文化特色，有效帶動區域文化觀光發展及保存。

其中像是頭份市「花見美人」，是以頭份市後花園的興隆里及流東里為主要區域，至今已完成第1期2階段整修計畫，包括日新茶園、流東里重點景觀打造，讓遊客進入後花園區域內，有更明確的道路指引，以及全新的街道景觀，配合傳統的客家茶園文化，在新舊的搭配下，有全新的體驗。

而頭份市南邊濫坑里山區多條古步道，向來都是先民們來往三灣鄉、造橋鄉及頭份市間的傳統通道，歷史歲月演變，部分的步道雖經過整建恢復，但時日既久，需要再次翻新重整，頭份市公所先爭取經費重修濫坑里相思步道後，接著再提計畫將鄰近的鹿廚坑步道納入整修，將2條古步道匯整串連，不僅提供當地地民眾有更好的休憩健身去處，更可吸引更多外地遊客前來一遊，歷覽頭份市永和山水庫及濫坑里山區的美。

全部獲准的11項計畫中，包括了公館鄉苗栗陶藝博物館、西湖鄉客家聚落廊道、頭份市花現美人、鹿廚坑步道、獅潭鄉鳴鳳古道、三義鄉三義車站、竹南鎮小筆山古戰場、泰安鄉清安洗水坑及苗栗市台灣糧食局苗栗倉庫等，將為客庄景觀帶來全新意象。