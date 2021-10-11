【愛傳媒左化鵬專欄】金秋時節，魚肥蟹美，好想邀兩位前輩吃螃蟹。他們吃遍了大江南北的河蟹和海蟹，都被譽爲吃蟹名家，但我敢掛保證他們一定沒吃過台灣的大沙公，不知其膏黃味美。可惜兩位老人家，己先後不告而別，沒有口福。

第一位前輩，年齡稍長，江湖人稱「招郎蟹」，他姓招名子庸，廣東南海橫沙人，出生書香世家，文筆矯健，詩文造詣頗深，精通音律，亦擅工筆畫。他生長在珠江流域，每當潮水退去，大小群蟹在岸上爬行，提供了他最佳的描摹樣本，他畫的螃蟹，平沙淺草，著墨無多，卻非俗手所及。他有一副「百蟹圖」，被美國明尼阿波麗絲美術館收藏。

招子庸允文允武，還中過武舉人，曾在山東任小吏，罷官返鄉後，流連風月，自創「粵謳」，這是自成一格的歌體，把廣東說唱藝術推向了一個綺麗的新境界，英國學者曾譯成英文，介紹到歐洲。

第二位長輩是李瑞清，江西人，生長在湖南，自稱「梅痴」或「梅花庵道人」。他少時蓬頭垢面，有若呆童，常自言自語，見人就笑，長大成人後卻脫胎換骨，成了中國現代美術教育的先驅，還成了名滿中外大畫家張大千的恩師。

李瑞清在書畫界聲名顯赫，和吳昌碩曾熙、黃賓虹，並稱「海上四妖」，他寓居上海時，喜食螃蟹，常光顧滬上小有名氣的閩菜館「小天有」吃大閘蟹。

有一年秋天，時近重陽，他阮囊羞澀，望蟹興嘆，便畫了一百幅螃蟹圖，聊以解饞。此事，被好友馮秋白得知，特購陽澄湖大閘蟹三大籮筐饋贈，李見蟹流涎，急不可待，連忙烹飪下酒，高興之餘，將百幅畫作慨然相贈馮秋白，從此他又多了「李百蟹」的封號，迄今傳為趣談。

有人說，李瑞清食量甚宏，能日進百蟹，他的學生張大千說，不只這個數，李的門生有次送來三百隻大閘蟹，他兩天就吃光，連蟹黃、爪子都啃得一乾二淨。

乖乖隆地咚！幸好兩位老人家已經作古，不能應邀前來，否則不知要吃掉多少隻大沙公。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。