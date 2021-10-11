高雄國慶焰火施放後，散場人潮聚集在捷運出入口，等候搭乘捷運。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」／石秀華高雄傳真）

2021國慶焰火雙十節在高雄港灣絢麗綻放，長達半小時的焰火施放照亮高雄夜空，吸引超過15萬人爭睹！由於蓬萊商港周圍實施3階段交通管制，搶看焰火的民眾紛紛搭乘大眾運輸到會場或熱門景點，讓高捷和輕軌雙雙締造疫情以來的運量高峰紀錄，輕軌有2.9萬人搭乘，捷運則有高達22.5萬人搭乘。

2021國慶焰火，高雄市配合中央防疫政策，採分艙、分流方式，現場降載2萬人觀賞人數，蓬萊商港區及亞洲新灣區周邊為主要觀賞區域，因會場周圍禁止停車，且採3階段交通管制，市府加密捷運及輕軌班次，並闢駛三條線免費接駁車加強疏運。

昨（10日）爭睹國慶焰火的民眾，不少人搭乘捷運和輕軌至會場，散場後，大批人潮步行至捷運鹽埕埔站和西子灣站，頓時萬頭鑽動，宛如喪屍的人潮，一步步朝捷運站逼近，有網友看到畫面忍不住驚嘆：「好恐怖，還是乖乖待在家比較好」。2個捷運站一度擠得水洩不通，人潮站在出入口外，延伸至馬路，半小時後才紓緩。

根據高捷捷運公司統計，捷運10日一整天的運量達22萬4731人次，其中紅線運量為13萬3424人次，橘線 9萬1307人次，輕軌運量則有2萬9318人次；另交通局統計，3線接駁公車也達323車次，約搭載8000人次。

高捷公司表示，雙十國慶日，輕軌和捷運的運量都突破疫情以來的紀錄，疫情最低時捷運日運量只剩1萬人次，輕軌只有1000人次，疫情趨緩後，捷運恢復到9萬人次，昨一口氣衝到將近22.5萬人次，等於是疫情趨緩後，增加2.5倍的運量。