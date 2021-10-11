三樓整層是温馨家庭房和孩童遊憩區，直接把戶外小帳篷及汽車搬進房裡，給兒童可盡情玩耍。（柯宗緯攝）

天子閣飯店與3C知名設計品牌 Moshi 合作，每日限量一間的Moshi網紅房。（柯宗緯攝）

隨著疫情趨緩，高雄觀光旅宿業市場也逐漸回溫，尤以國慶連假期間，有國慶焰火、五倍券、高雄券助攻，更繳出亮眼住房率。高雄天子閣飯店籌備2年，狠砸7億元，選在國慶假期試營運，住房百分百，業者未來也將鎖定國旅客。

天子閣飯店座落在鹽埕區最高市景，且位於高雄捷運鹽埕埔站5分鐘步程，主打時尚工業潮流風，並增設專屬親子房、網美房型，滿足全方位度假需求。

開幕試營運10／10-10／17期間，於官網訂房，特別推出二款優惠房型，讓⺠眾搶先入住體驗，雙人房平日2580元、四人房$3580，每房加送進口精品香檳乙瓶。同時，針對五倍券另有優惠，享買一晚送一晚，優惠金額超過千元，提供旅客在高雄留下最棒的旅遊住宿體驗。

業者強調，希望高雄旅人感受溫暖的「家」，100多間的房間中，針對不同年齡層族需求，有著多種主題風格，輕工業風、時尚風、温馨家庭房、網美房等。

天子閣最大特色每間客房，都有大面窗戶，不僅採光棒，還可欣賞港都美景，採用美國的品牌「Serta舒達」的床墊，搭配奇美大液晶電視、Caeser免治馬桶、Tescom吹風機，每房備有膠囊咖啡機，房間洗沐用品也是經歐盟認証的Scandinavian White，產品 92 ％成份是採用天然原料，連嬰兒都適用。

三樓整層是温馨家庭房和孩童遊憩區，直接把戶外小帳篷及汽車搬進房裡，給兒童可盡情玩耍，免去家⻑在各樓層間奔波，孩童遊憩區與高雄PaPark爬爬客親子樂園業者合作，打造出南部獨一無二的飯店親子兒童樂園。

另也針對喜愛拍照的網美，天子閣飯店與3C知名設計品牌 Moshi 合作，每日限量一間的Moshi網紅房，融合品牌「Seek Simplicity」精神DNA，裡面提供多種3C用品，滿足充電、享受音樂及防疫清潔的紫外線消毒盒，也額外提供Moshi Café 的濾掛咖啡包，給來往入住的旅客能放鬆之餘，細細品嚐咖啡俯瞰港都市景。

業者也針對五倍卷祭出5000元專案，除了可以住一晚送一晚，也可以免費升級四人房型，並且額外贈送鈴鹿賽道樂園一票玩到底2張。另外，從10月10日至11月31日至官網訂房的⺠眾，在結帳時輸入折扣碼【TENZGO100】， 即可在折100元以最優惠的價格訂房。