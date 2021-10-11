國民隊索托。（美聯社資料照）

本季兩座年度MVP大獎落誰家？美聯部分早已分出勝負，美媒FOX體育球評在5月時提到，只要大谷翔平不受傷就是MVP。現在的問題在於大谷能不能獲選「全票MVP」，也就是囊括所有第一名的選票？另一方面，國聯MVP則有很多優秀人選，競爭起來比美聯更加精采。

美聯MVP人選除了大谷翔平，其他有資格拿到第一名選票的大概只剩小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，目前對小葛最不利的情況是藍鳥最後被踢出季後賽，這讓一些有選票的美國作家失去投給小葛的最重要理由。

天使總教練麥登(Joe Maddon)力挺大谷說：「這個人繳出了大聯盟史上最棒的球季表現，我們怎麼可能不把MVP獎座頒給他？所有第一名的選票都該是他的，跑掉任何一票都是荒謬無比。」

國聯方面有趣多了，費城人哈波(Bryce Harper)、國民索托(Juan Soto)、教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、道奇騰納(Trea Turner)都有資格一爭獎座，他們沒有美聯的大谷那樣無所不能的怪物，也沒有小葛瑞洛那樣一枝獨秀的打擊表現。

哈波有0.309打擊率、35轟、84打點、國聯最高的1.044整體攻擊指數（唯一突破1.000）。

索托有0.313打擊率、29轟、94打點、國聯最高的0.465上壘率（只有他和哈波超過4成）。

小塔提斯有0.282打擊率、42轟、97打點、國聯全壘打王。

騰納有0.328打擊率、28轟、32盜壘、國聯打擊王與盜壘王。