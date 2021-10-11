蔡英文總統提出「四個堅持」，並稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，孫文學校總校長張亞中說，蔡英文已向北京送出其「兩岸為兩族兩國」的強硬立場，對比於前一日中共總書記習近平的「台獨沒有好下場」的說法，台灣人民已被迫綁上兩岸衝突的列車，雙方已開始相向對駛，問題在何時對撞，或哪一方先像懦夫一樣，選擇閃避或投降。

張亞中說，這「四個堅持」的法理基礎是蔡英文的「兩族兩國論」。蔡英文不認同台灣人也是中國人，反而認為南島語族與台灣人民才是「親」。蔡英文認為兩岸為兩個互不隸屬的主權獨立國家，因此台灣的未來由台灣人民自己決定。

張亞中表示，蔡英文要做到其四個堅持，第一是儘快以修憲為名進行制憲。修改憲法「一個字」即可，把憲法第四條的「中華民國頜土，依其固有之疆域，…」的「固」改為「現」字，透過這個「一字制憲」，那麼蔡英文的「中華民國台灣」獨台訴求就可成功，大陸地區就不再是中華民國的「憲法利益相關者」，從此以後，在法理上，「中華民國台獨」也完成法理獨立，與中華人民共和國再無關係。

張亞中也說，還要有足夠的武力及決心來捍衛這四個堅持。在台灣完成其法理台獨或法理獨台的「一字制憲」以前，大陸地區仍是中華民國憲法上的「利益相關者」，北京一定會有強烈的動作，蔡英文政權必須要有決心與能力與北京一鬥。或在「一字制憲」後，北京也必然會有武力動作，蔡英文政權也必須要有抵抗的決心與能力。美國日本會否介入這兩個「利益相關者」的內部之爭，蔡英文政權認為，只要堅持「自由民主」就會得到支持，但事實應非如此，美國從來不曾承諾會為台灣出兵。