圓規颱風來勢洶洶，暴風圈逐漸逼近，目前全台各地沿海風浪強勁，在台灣北部、東半部將出現局部豪雨或大豪雨情況，面對雨彈轟炸，「台劇女神」曾莞婷就曬出宅在家自拍，邪惡視角讓她的美胸和事業線呼之欲出，性感畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，曾莞婷頂著精緻妝容、頭戴圓框眼鏡、綁著包頭入鏡，身穿細肩帶上衣的她，肌膚相當細緻白嫩，而曾莞婷自拍的邪惡視角，更是讓她的美胸呼之欲出、事業線相當吸睛，曾莞婷發文直呼她今天放颱風假「哪裡都不想去 只想在家裡耍廢...你們颱風天都在幹嘛？！沒四（事）千萬不要出門，十億元（曾莞婷在電影《角頭》飾演的角色石議員）關心您～～」。

曾莞婷曬辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自曾莞婷臉書）

曾莞婷辣照放送福利，吸引網友狂讚：「天啊！真是有夠美」、「清秀的美人」、、「這個眼神可以殺人了」，有人則大讚曾莞婷有梗「石議員（十億元），我可以」、「有看過電影的人才會知道」、「石議員好美...好正」，還釣出曾莞婷回應：「必須」。

事實上，曾莞婷除了演技精湛外，很有生意頭腦的她，近年開始發展副業，曾莞婷的手搖店在上個月插旗台北通化街頭，目標3年內展店超過百家，誓言成為手搖飲連鎖店女王，曾莞婷對連鎖加盟相當謹慎行事，教育訓練有專責人員負責、原物料配送也有配合的物流，曾莞婷希望找的不是「加盟主」而是「夥伴」，希望大家一起努力。