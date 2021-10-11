邵雨薇、林柏宏為《2049》影集拍落水戲，事前先學潛水。（瀚草影視提供）

邵雨薇、林柏宏為《2049》影集拍落水戲，事前先學潛水。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》11日釋出花絮「故事製作篇」，公開影集最震撼畫面：《完美預測》單元男女主角邵雨薇和林柏宏落水戲！2人為此狂練潛水，該場戲還隱藏著女主角心理上的巨大轉變，邵雨薇必須同時兼顧演技和泳技，直呼困難：「很擔心一個不小心就會滅頂！」尤其旱鴨子的她，曾經有溺水陰影，接獲劇本得知有潛水戲後，立即安排游泳課學習，努力學習游泳模樣，也讓身旁工作人員大讚：「認真的女人最美麗！

落水戲在李安導演拍攝《少年Pi的奇幻漂流》的「中台灣影視基地」深水池取景，劇組一度考慮捨棄拍攝和演出困難度都極高的潛水戲，但在邵雨薇和林柏宏的奮力練習下，開拍半個月前拍板定案拍攝該場面。邵雨薇在開拍前其實還是「旱鴨子」，為戲首次學潛水，讓觀眾提前窺見《2049》如何呈現科技對人性的影響，也透露幕後製作的超高難度。

邵雨薇大讚一起演對手戲的林柏宏上3堂課就上手，「快樂得像一條魚，再完美上岸，超級羨慕。」水性不錯的林柏宏得意表示：「最後已經在玩潛水，但她（邵雨薇）還是很認真在上課，形成一個強烈的對比。」不過他強調：「我也很認真，只是方式不一樣！」

邵雨薇透露兒時曾經溺水險喪命，她回憶當時和家人一起去水上樂園玩，「睜開眼只覺得上面都是腳！」想抓住任何人作為浮木卻失敗，等待再次有記憶，已經被一個阿姨救上岸，「還吐了一口水」，往後家人沒有讓她再多接觸游泳。她這次為戲突破，甚至愛上潛水，後來還邀林柏宏為個人數位雜誌一起進行水中攝影，兩人在水中玩上癮！

《2049》描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演，並於本週六晚上八點於台視、myVideo首播。該影集從女性角度探討育兒、親情和婚姻等不同議題，企圖找出人類與科技共榮的可能性，劇中仍可看到許多華人傳統生活的模式，製作人湯昇榮表示希望透過這部作品讓觀眾提前思考未來，「如果不希望傳統在未來消失，那我們從現在開始就應該好好保存。」而為了創造出逼真的未來感，透過特效動畫鏡頭呈現西元2049年的台灣，1300個以上的特效畫面，遠超過原本的預算，但劇組堅持讓台灣動畫特效技術人員能有更多揮灑舞台。

影集《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，16日起每週六晚上十點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數；17日起每週日晚上八點於東森戲劇台、晚上十點東森超視播出。而《2049》IP將會有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集「絕處逢聲」、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金曲最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。