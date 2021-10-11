珍愛藻礁公投提案以大潭海域離岸5公里內的海底都是藻礁為由，要求三接應遷至更遠海域。經濟部11日表示，據中油委託數個學者專家調查，海底調查，最遠離岸約1.7公里海底即無礁石，而詳細的水下調查則發現潮間帶與海底屬不同生態系統，藻礁公投提案的前提存在事實基礎是錯誤的。

經濟部今（11日）發布新聞稿時表示，在前次三接迴避替代方案中，比起原版開發範圍就已大幅縮減，只使用18年前完成的填地，且完全避開大潭潮間帶的藻礁。

但是公投方僅憑一碩士論文的推論，即質疑「工業港海底離岸5公里皆藻礁」，並在公投主文要求三接撤至離岸5公里外的海域。經濟部指出，公投方引用的碩士論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以瞭解海床的地質構造。

經濟部強調，中油不僅使用上述調查方法重複測量，為瞭解大潭海底地質狀況，更委託國內多個專家團隊，運用多種調查方法進行綜合分析，可發現大潭海域在水深18公尺、約離岸1.7公里後的海底即無礁石分布，顯然公投方提案主文所依據的前提，早已存在明確的事實錯誤。

至於藻礁公投聯盟稱中油107年環差報告所附水下遙控無人載具（ROV）攝影圖資顯示有生物礁，經濟部也澄清表示，中油指是「錯誤的解讀」，因水下攝影目的是了解工業港海床的現況而非地質構造，且生物礁未必是藻礁，調查範圍也未達外海5公里，與目前討論範圍不同。

經濟部並進一步釐清，潮間帶與海底大不同，泥沙生態不是藻礁生態。依據生物群聚的科學分析結果，潮間帶與亞潮帶（海底）屬兩個不同的生態系統，魚類、十足目及軟體動物聚群種類及組成都沒有重疊，顯示彼此間相互影響可能性低，經濟部強調，公投方不能直接一概而論，錯把海底泥沙環境生態都當作潮間帶藻礁生態。