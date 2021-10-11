台北市推出「熊好券」原定8日開跑，卻因合作店家數低、民眾綁定數少及預算未通過等因素，北市府只能宣布延期1周，台北市長柯文哲7日為此表示，是因為議會未能通過議案，所以熊好券被迫延期。對此，藍營北市議員李柏毅辦公室主任田方倫反批，柯文哲隨便講，是市府不跟議會報告熊好券，強要通過墊付案，真以為議會是橡皮圖章？

田方倫今（11日）在臉書發文表示，今天是雙十國慶連假第三天，看到社交平台上很多朋友都去國旅放鬆一下，享受解封的生活，但是不禁讓人感到生氣，中央的五倍券在連假前上路了，但台北市的熊好券呢？因為柯文哲的傲慢不溝通，最後是熊好券沒辦法上路，110年最後一個連假就這樣結束，台北市商家有享受到紅利嗎？

此外，北市議會於7日上午召開財建委員會，田方倫稱，會議當中北市府未能完整報告熊好券登記及預算使用情形，但在財建委員會當中的議員拒絕成為橡皮圖章，也要求沒有在取得議員同意前，北市府不應隨意墊支任何款項。田指出，其實5日財建委員會會議當中，已有多位議員針對熊好券內容提出疑義，但北市府主計單位卻未派員至會議中說明解釋，此舉引發多數議員不滿。

對於柯文哲後來向媒體表示，是議會未能通過議案，所以熊好券被迫延期，而且強調「墊付是一定要墊付」，田方倫痛批，先前市府不積極與議員溝通且完整說明，今又要霸王硬上弓，想要將6.45億的預算強渡關山，根本把議會當作橡皮圖章。

針對熊好券延期遭指原因之一是預算墊付案未過關，台北市副市長黃珊珊8日坦言，的確有些局處沒把程序說得很清楚，沒有順利通過，也感謝議會追加預算、尤其是墊付案先付委；並強調「市府從來沒有甩鍋給議會意思」，市府跟議會對北市振興都有志一同，希望局處再做相關說明，下周可以順利圓滿；另有關程序上沒有完備，這部分很抱歉。