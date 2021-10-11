五倍券與國旅券陸續上路，雲品（2748）表示，看好第四季的內需消費市場，並將持續深化集團資源整合，採取同業、異業結盟合作，透過零資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」，有望帶動住房、館外餐飲兩大業務，近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，但也因為時序步入秋冬，疫情的不確定性仍然存在。

雲品9月合併營收1.04億元，年減31％，1月至9月為9.52億元，年減21％。

雲品表示，去年9月為疫情間的報復性旅遊出遊潮，日月潭雲品的住房率甚至高達95％，創下歷年同月的住房高點，使得去年同期營收基期較高。今年因為受到防疫規定與疫情的影響，國內旅遊雖然逐漸暢旺，但仍不及去年的創高實績，在符合人流容量的防疫規範之下，雲品溫泉酒店在9月份的住房表現仍然保持高房價與高住房率的表現。此外，君品酒店也推出宅饗宴、宅飲宴等住房餐飲專案，有助於拉抬君品酒店的周末假日住房表現。雲品9月營收較8月的0.79 億元，月增31％，將持續積極衝刺平日住房接單力道，並落實防疫措施，維持雲品整體的營運復甦。

雲品也積極擴張版圖，除了甫公布的台中蘭克斯特、烏來紅河谷園區的委託經營案之外，君品Collection場地陣容逐漸壯大，本月更新增二處台北市獨特的祕境場地，分別為Gumgum Green Garden Good 101花園店與cama café的600坪品牌旗艦店「豆留森林」。前者餐廳設計把峇里島風格的裝潢搬進室內裡，元素包含白色沙灘、白色發呆亭與仙人掌等多肉植物，如同在海外婚禮般的海島氛圍。

豆留森林則是改建自昭和12年日式老屋為台北市老房子文化運動2.0首例代表，被媒體譽為「亞洲最美咖啡秘境」。該場域已有 80 多年的歷史，主建築保有日治時期特色的「和洋折衷式建築」特色：保留了洋式書齋、和式起居、臥室等格局，占地 600 坪的戶外空間擁有大片景觀優美的日式庭園及原始竹林。