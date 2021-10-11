苗栗縣內多處道路規畫老舊，品質不佳，對行人安全及行車安全不夠友善，衍生各種交通事故問題，苗栗縣府經於2020全面盤點各學區、醫院、圖書館及易肇事路口，針對29處路口規畫改善工程，並獲內政部營建署核定通過撥款，將確實改善路口，營造更人本的交通環境。

經過縣府工務處盤點，選出29處危險路口，包括苗栗市8處、頭份市8處、後龍鎮1處、卓蘭鎮1處、通霄鎮2處、苑裡鎮2處及造橋鄉1處等，共7個鄉鎮市，另外還有苗栗市5處、頭份市1處，共6處路段進行改善。

這29處危險及需改善路口，經工務處分別向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」及「提升道路品質計畫2.0」等計畫補助1億5050萬元。

其中「苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程」核定補助建設經費6150萬元，主要增設角隅空間串聯既有人行道，並設置無障礙坡道及行人專用號誌，營造人本交通環境，共計改善23處路口。

工務處為降低施工造成民眾的困擾，劃分苗栗市工區、頭份市工區及其他鄉鎮工區等3工區，依序進場施工，苗栗市工區已於日前辦理施工前地方說明會，並於9月9日開工，目前施工中。頭份市工區訂於10月14日辦理施工前地方說明會，預計11月底進場施工，全案工程預計2022年7月底完工。

「苗栗縣頭份及苗栗市行人空間及周邊路口改善工程」核定補助建設經費為8900萬元，預計2021年12月發包，2022年12月底前完工。苗栗縣長徐耀昌表示，透過本計畫提升苗栗縣行人空間的便利性、降低路口肇事率及建置都市無障礙系統，提供民眾舒適、安全、便利的都會道路服務系統。