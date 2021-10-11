遠傳號召上下游供應商組成「攜手永續先鋒隊」，以各供應商的專長，幫助台灣資源匱乏的機關團體，今年「攜手永續先鋒隊」順利展開第二個公益專案，協助新北萬里國小建置「大人物未來科技教室」及改善「電腦教室」環境，專案累計投入逾百萬元經費，全面改善教室軟硬體設施，將有近300位師生及學童受惠。

遠傳電信總經理井琪表示，非常感謝今年有36家供應商夥伴與遠傳共同投入資源，促成『攜手永續先鋒隊-萬里國小教室修建專案』，遠傳持續以資通訊核心能力，引領供應商夥伴共同改善偏鄉學童的數位學習環境，透過建置『大人物未來科技教室』作為『遠傳大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）人才的培育搖籃，也期望透過生動的VR互動教學，讓學生體驗科技的創新發展，遠傳期望縮短城鄉教育資源落差，將持續為推動數位包容而努力。

萬里國小為教育部北區偏鄉數位機會中心的重點學校之一，為偏遠地區民眾使用數位工具與網路進行數位學習基地，同時扮演提升地區民眾資訊素養的重要角色。遠傳與供應商夥伴多次實地場勘並與學校訪談後，決定協助萬里國小新建置「大人物未來科技教室」，同時改善超過10多年未修繕的「電腦教室」，工程包括電腦教室配線、修繕高架地板及天花板、LED照明設備等工程，並在教室內安裝86吋觸控大屏幕、結合教育部課綱的VR設備，全面升級數位學習的軟硬體需求。

「攜手永續先鋒隊-萬里國小教室修建專案」由遠傳主辦，成員包括利繹行室內裝修、韋勝營造、超現實科技、路由有限公司、天下精業等協辦業者；同時也獲得包括SAMAUNG、OPPO、HTC、ASUS、SONY、大予創意、仁大資訊、台灣愛立信、台灣國際標準電子、台灣迅聯通信、台灣恩悌悌、禾亞資通、立鼎工程、互動國際、威能電通信、威雲科技、柏兆科技、星傳媒體、南訊企業、竝傑科技、湯承科技、華辰保全、鈞楷科技、敦陽科技、傳智創作、閎隆工程、博采科技、瑞可創意、隆通工程、璟愷、鎰譁實業等企業的熱情贊助。