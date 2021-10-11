圓規颱風侵台，東部地區已出現強風豪雨，公路總局視風雨狀況發布預警警戒，台20線93K~98K＋700勤和至復興路段、台20線100K~100.6K梅蘭路段預計下午3點30分預警性封閉。

另台7線北橫公路、台7甲線棲蘭至思源埡口、台8線中橫公路、台9線北宜公路、台9線及台9丁線蘇花公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台26線屏鵝公路等8山區公路，不排除陸續預警性封路。