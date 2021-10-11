圓規颱風侵台 2山區路段預警性封路 15:362021/10/11 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶連假最後一天，台北市木柵動物園，11日因輕度颱風「圓規」影響，人潮不多，雨勢忽大忽小，入園民眾穿衣雨或拿雨傘，把握假期入園遊玩。(陳俊吉攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓規颱風侵台，東部地區已出現強風豪雨，公路總局視風雨狀況發布預警警戒，台20線93K~98K＋700勤和至復興路段、台20線100K~100.6K梅蘭路段預計下午3點30分預警性封閉。 另台7線北橫公路、台7甲線棲蘭至思源埡口、台8線中橫公路、台9線北宜公路、台9線及台9丁線蘇花公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台26線屏鵝公路等8山區公路，不排除陸續預警性封路。 氣象局昨啟動追風計畫 圓規為今年首個取得完整資料颱風 圓規颱風氣流引濁水溪颳強勁風飛沙 麥寮鄉已紫爆 #圓規 #颱風 #侵台 #山區 #預警性封路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規外圍環流發威 北部東半部雨勢越晚越劇烈 09:112021/10/11 生活 圓規颱風變胖 雨勢擴大！9縣市豪、大雨 沿海防九級以上強風 02:252021/10/11 生活 圓規颱風受災戶 領角鴞落難福壽山蘋果園 10:552021/10/11 生活 開工日放颱風假機率曝 全台預估雨量出爐 這地恐灌800毫米 08:232021/10/11 生活 三義木雕慢活嘉年華 活動遇圓規颱風仍順利結束 14:132021/10/11 生活 無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 13:012021/10/11 社會 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 好友連假飲酒敘舊 一言不合竟開打 中市警速到場壓制 10:202021/10/11 社會 圓規颱風攪局 環流使焰火煙霧無法擴散 11:512021/10/11 寶島 昨日各景點人、車潮湧現 雙十連假今收假 國道9路段易塞 04:102021/10/11 生活新聞 渣人夫下藥迷昏嫩妻 約男網友「到家性侵」還在一旁錄影 09:582021/10/11 社會 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 113萬劑莫德納將開打 第12輪預約時間曝光 1族群有資格 - 生活 男友喪母她心疼 竟秒嫁準公公：送你新媽媽 - 生活 第12輪開放3大疫苗 莊人祥：BNT全年齡可接種 - 生活 「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風豪雨 風雨最強時刻曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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