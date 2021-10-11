圓規颱風侵台 台鐵今再加開班車 15:442021/10/11 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應圓規颱風來襲，台鐵今日再加開花蓮=樹林5691次區間快車1列EMU900型10節車廂，允許站票。該班火車花蓮站16：37分開車，沿途停靠：新城、和平、南澳、蘇澳新、羅東、宜蘭、礁溪、頭城、福隆、雙溪、瑞芳、七堵、松山、台北、板橋、樹林等站。 宜蘭清水地熱聯外道路中斷 園區暫封閉 不斷更新／颱風近逼 繼蘭嶼後 綠島今下午停班課 #圓規 #颱風 #台鐵 #已發 #即時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郵局五倍券明天開始領取 一張圖看「怎麼領」必帶一證件 08:472021/10/11 政治 國慶焰火高雄深夜不平靜！爭睹焰火爆行車糾紛 母女險遭莽男攻擊 11:182021/10/11 社會 圓規颱風受災戶 領角鴞落難福壽山蘋果園 10:552021/10/11 生活 圓規颱風環流襲擊 花蓮268戶大停電 路樹倒塌驚險畫面曝 12:172021/10/11 生活 「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風豪雨 風雨最強時刻曝 09:532021/10/11 生活 圓規降臨！14級風狂掃武嶺 遊客站不住、機車吹翻 13:422021/10/11 生活 圓規颱風氣流引濁水溪颳強勁風飛沙 麥寮鄉已紫爆 13:312021/10/11 生活 疫後時代 名醫直言：一定要深刻反省徹底檢討這些事 09:132021/10/11 健康 第12輪開放3大疫苗 莊人祥：BNT全年齡可接種 14:322021/10/11 生活 圓規颱風變胖 雨勢擴大！9縣市豪、大雨 沿海防九級以上強風 02:252021/10/11 生活 氣象局昨啟動追風計畫 圓規為今年首個取得完整資料颱風 11:202021/10/11 生活 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 男友喪母她心疼 竟秒嫁準公公：送你新媽媽 - 生活 113萬劑莫德納將開打 第12輪預約時間曝光 1族群有資格 - 生活 第12輪開放3大疫苗 莊人祥：BNT全年齡可接種 - 生活 「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風豪雨 風雨最強時刻曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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