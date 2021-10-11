因應圓規颱風來襲，台鐵今日再加開花蓮=樹林5691次區間快車1列EMU900型10節車廂，允許站票。該班火車花蓮站16：37分開車，沿途停靠：新城、和平、南澳、蘇澳新、羅東、宜蘭、礁溪、頭城、福隆、雙溪、瑞芳、七堵、松山、台北、板橋、樹林等站。

宜蘭清水地熱聯外道路中斷 園區暫封閉
不斷更新／颱風近逼 繼蘭嶼後 綠島今下午停班課
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