大林慈濟醫院「整合暨高齡緩和醫療中心」今揭牌開幕，以提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林慈濟醫院院長賴寧生指出，到2035年，全國老年人口將會高達35％。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林慈濟老年醫學科主任張舜欽指出，長者常有多重共病，就需要看非常多科，因此老年醫學科希望能用一個科別來解決所有老人家的問題。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局長趙紋華期許，大林慈濟醫院能建構起完善醫療健康照顧體系，實現在地安老。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣老年人口比例居全台之冠，為提供長者更完整全人醫療照護服務，老家看病不再像玩大地遊戲，多個科別跑透透，大林慈濟醫院「整合暨高齡緩和醫療中心」今揭牌開幕，以提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護，讓長者就醫不用疲於奔命，就能得到完整醫療照護。

大林慈濟老年醫學科主任張舜欽指出，過去很多醫療體系是用器官來分科，但長者常有多重共病，就需要看非常多科，因此老年醫學科希望能用一個科別來解決所有老人家的問題，如果有需要再轉介到其他的次專科。

張舜欽強調，最重要是整合藥物及照護服務，長者才不會每次來醫院看診都疲於奔命，像跑大地遊戲一樣要跑很多科，目前整合暨高齡緩和醫療中心診區包括老年醫學科、家庭醫學科、一般內科、臨床心理中心記憶檢查、藥學部藥事照護門診等，希望整合所有需要的照護服務。

今開幕活動中特別安排記憶評估、高齡評估、藥事遊戲等體驗活動，讓與會來賓體驗診區的評估內容，包括嘉義縣衛生局長趙紋華也一一體驗不同關卡。

趙紋華說，老年人口多，多重慢性疾病、失能者就醫需求相對增加，縣長翁章梁上任後推動高齡親善醫院，轄內4家醫院全力配合，提供85歲長者優先就診，開設老人、高齡醫學整合門診，已服務8023人次，另整合醫事機構及18鄉鎮市衛生所提供的到宅居家醫療，也照護883人次。

由於大林慈濟醫院是南區醫療網標竿醫院，今整合暨高齡緩和醫療中心揭牌啟動，趙紋華期許，能建構起完善醫療健康照顧體系，實現在地安老。

大林慈濟醫院院長賴寧生指出，到2035年，全國老年人口將會高達35％，距離現在已經不遠了，考量未來照顧的患者，有3分之1都會是老年人口，所以要把急重症醫療實力與慢性照護密切結合，「這是醫院的核心任務」，且除了在醫院內整合，更要把社區整合進來，照顧有需要的民眾。