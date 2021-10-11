針對大陸黨媒《環球時報》報導，我國政府長期賄賂索馬利蘭政府高層，台灣「國際合作發展基金會」與索馬里蘭信息與通信技術部合作的「電子化政府計劃」「索馬里蘭創新園區」等項目都存在不可告人的利益輸送。外交部11日發表聲明指控《環球時報》散布假新聞，並予以嚴厲譴責。

外交部發言人歐江安表示，中國政府所屬《環球時報》於10月11日刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣。對中國官方媒體散布假新聞，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲各界予以唾棄。

她說，台灣與索馬利蘭索自2020年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計畫，展開多元且深入的合作。所有合作計畫公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，歐江安指出，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對台美關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計畫。這些計畫均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由。這些合作計畫均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與瞭解。