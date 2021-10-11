台北市文山區華興里長陳峙穎說，預約開放才1小時，區內的接種點就額滿，僅剩中山區的花博接種站還有名額，但應該讓接種的長者就近施打。（文山區里長陳峙穎提供／游念育台北傳真）

台北市規畫8月4日前已接種第一劑莫德納疫苗的68歲、原住民55歲以上長者，今天上午9點起開始預約，不過，因長者預約踴躍，系統開放不到一個小時，各區的接種站陸續傳出額滿的情況，台北市文山區華興里長陳峙穎說，預約開放才1小時，區內的接種點就額滿，僅剩中山區的花博接種站還有名額，但應該讓接種的長者就近施打。

陳峙穎質疑，現階段有多種疫苗開放施打，長者的部分是第二劑莫德納，文山區的接種點也瞬間秒殺額滿，其他行政區也都有類似狀況，他質疑，北市府在疫苗規畫上有問題，應要讓年長者就近施打，怎麼會讓接種年紀較輕的BNT一劑就在診所打，莫德納二劑卻只在區內開一個接種點，多數長輩必須跑比較遠的花博施打。

北市衛生局回應表示，中央這次共配發5.5萬劑疫苗，截至下午3點，已有2萬7000多人預約，目前有非常多疫苗同時接種，醫療院所量能很吃緊，必須做恰當安排，由於花博是大型接種站，因此會將比較多的量能會放在花博。

另外，如果颱風來襲，12日是否照常施打疫苗？北市衛生局表示，如果明天有達到停班停課標準就會延期施打，針對長輩部分，北市會陸續依照醫療量能開，如果風雨太大有不方便，無法到場可在下一次開放到系統預約。