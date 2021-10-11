阿達為電商雙11購物盛事打造新曲〈帥的事在24〉。（我的青春有限公司提供）

阿達與電商合作打造雙11購物盛事並推出新單曲〈帥的事在24〉，是阿達繼飲料、手遊電玩、服飾、氣泡水機等廣告主題曲後，首次為娛樂電商量身打造品牌勸敗歌曲，舉凡吃喝玩樂的商品廣告主題曲創作都能勝任並遊刃有餘，儼然成為「最佳廣告主題曲專業戶」。阿達坦言創作時為了找靈感而不斷上線購物APP，結果歌還沒寫出來卻不小心「手滑」敗了好幾萬在網購上，自嘲「第一次聽到有人為了寫歌而引發敗家衝動，那個人就是我」。

私底下極度依賴網購的阿達，幾乎所有想買的東西都上網訂購，舉凡日常用品、3C用品、電器，甚至連送人的禮物都藉由網購解決，每個月花在網購上的錢，幾乎是他每個月刷卡帳單的總金額，阿達笑說：「每次看到數字都會心驚膽戰一下。」曾網購最特殊的禮物是什麼？他笑回：「最近買了一台可以自己動手刨出雪花冰的手動刨冰機，超級神奇，是我近期的最愛。」

〈帥的事在24〉隱約透露出阿達的金錢價值觀，坦言出社會以來一直保持著「沒錢再賺就有」觀念，甚至在歌詞中寫下「錢放在口袋都在咬我大腿」，阿達說：「我都開玩笑形容錢是『王八蛋』，沒了咱再賺就好，對自己好一點最重要。」歌詞「我不是帥哥但我做帥的事」指的是「愛請客」這件事，阿達表示：「我覺得『帥』不一定指的是外表，而是泛指他做事情的態度很帥，我都把自己歸類是一種『氣質帥』，這種帥其實很簡單，你只要記得以後不管去哪一個場合吃飯，你都先把賬買掉，你絕對就是大家眼中最帥的那一個。」