桃園市長鄭文燦探視國慶寶寶獻上禮物祝福。（呂筱蟬攝）

桃園市衛生局統計轄內28家地區級及診所共接生107名國慶寶寶，市長鄭文燦11日赴宋俊宏婦幼醫院探望剛出生的國慶寶寶並獻上禮物祝福，他說，桃園市近5年來出生嬰兒共11萬2731人，為減輕年輕夫妻負擔，除中央政策外桃園市也提供多項補助及育兒措施福利，鼓勵年輕夫妻多生提升生育率。

鄭文燦表示，看到新手父母親充滿新生喜悅，也有人生第二胎、第三胎，桃園市今年共有107位國慶寶寶出生，提高生育率是現行非常重要的政策，預估今年桃園市出生約1萬9000至2萬名新生兒，而全國只落在15萬名左右，提高生育率也是市府重要政策之一，未來將持續透過提供生育、托育補助及打造友善托育環境，讓年輕家庭沒有後顧之憂，藉此鼓勵年輕家庭多生育。

他提到，宋俊宏婦幼醫院今年共迎接16名國慶寶寶的誕生，感謝醫護團隊給予新生兒及爸媽們優質的照顧與支持，特別準備母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等禮物，祝福寶寶們健康平安長大。桃園市2016至2020年間，出生人數共11萬2731人，平均1年約有2萬2500名新生命到來。

鄭文燦也說，孩子是上天送給年輕家庭最好的禮物，孕期前與孕期中，市府提供多樣的孕期服務，例如健康幸福家庭補助，婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、第1孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理等，同時也積極增設公共化幼兒園據點，並提供生育津貼、育兒津貼等，讓年輕家庭負擔少一點、甜蜜多一點。