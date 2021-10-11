新北市議員鄭宇恩日前與北市議員陳慈會，與台北捷運公司、淡水警分局等會勘。（新北市議員鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

新北市議員鄭宇恩日前與北市議員陳慈會，與台北捷運公司、淡水警分局等會勘。（新北市議員鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

北捷公司為改善紅樹林捷運站外機車閒置占用等問題，本月於站外興建機車收費停車場，然而，逆向的出入動線，和機車排隊入場時，恐影響台二線交通，以及季票數不足，使機車族怨聲載道，新北市議員鄭宇恩會勘，北捷公司表示，已放寬季票數，另觀察1個月後，再評估調整動線。

捷運紅樹林站為平面與高架交會車站，地面車站為台北捷運淡水信義線，另一側高架車站為新北捷運淡海輕軌綠山線，兩系統間設有連通道轉乘，紅樹林站是淡水區重要交通樞紐，附近居民總會騎車停放於車站外，多年來產生車輛閒置、占用等問題。

台北捷運公司決議於10月於站外興建收費式機車停車場，未料啟用後因動線不良、季票等問題，機車族抱怨連連，新北市議員鄭宇恩日前與北市議員陳慈會，與台北捷運公司、淡水警分局等會勘。

鄭宇恩表示，機車停車場原先南側八勢路方向進出，後改由北側竹圍方向柵欄處，出入口與一旁台二線逆向，易誘導機車違規。另機車改用悠遊卡收費，排隊車流恐影響台二線交織車流，且附近住宅區居民有跨日停車需求，當初停車場還未開放，就已造成供不應求狀況，盼增開月票名額。

台北捷運公司表示，停車場北側出入口位置是依新北市交通局建議所設，當初是為避免機車騎行於人行道，台北捷運公司將觀察1個月時間，若與大眾需求不符，將評估調整為南側出入口。針對季票需求，已從80張擴增為200張，解決供不應求狀況。