金管會辦理資本市場監理業務，審計部查核發現，我國股票交易集中於大型權值股，部分上市、櫃公司財務體質尚佳，股票成交量偏低，影響投資人交易流動性，經函請檢討改善。造市者制度已在今年6月30日正式實施，審計部表示，有助擴增上市、櫃股票交易動能，促進資本市場健全發展。

審計部指出，金管會為活絡臺股量能，陸續實施擴大當日沖銷交易標的範圍、提升小額投資便利性、鬆綁保險業投資限制、洽請臺灣證券交易所股份有限公司(下稱證交所)推動活絡量能獎勵機制、鼓勵機構法人參與投資國內成分股ETF、推動優質臺商或外國公司掛牌及鼓勵國內上市、櫃公司辦理業績發表會等措施。

審計部表示，108年3月查核發現，107年底我國上市股票計937檔、上櫃股票計774檔，其中日均成交量低於100張之上市及上櫃股票分別占整體上市、櫃股票之15.69％及37.08％。

審計部說，這些股票成交量偏低，影響投資人交易流動性，且易衍生人為操作股價、或利用借殼上市手段謀取不正利益，致股價波動程度加劇，影響金融市場秩序之風險，審計部遂於108年6月4日函請金管會檢討妥處。

審計部表示，經追蹤改善情形，金管會已督導證交所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於110年2月訂定「股票造市者及交易獎勵參與者作業辦法」與「股票造市者及交易獎勵參與者業務服務費折讓標準」，由證券商自行申請參與股票造市機制。

審計部強調，盼藉由造市者提供合理報價，及交易獎勵參與者積極參與交易，增加投資人買賣成交機會，以提升股票流動性，並於110年6月30日正式實施，有助擴增上市、櫃股票交易動能，促進資本市場健全發展。