近來合併升格議題受到關注，新竹縣議會議長張鎮榮指站在為竹縣鄉親謀福祉的立場，他表達贊同，並考量人口、腹地面積和未來第7都競爭力，他力挺就國土規劃、行政區劃的通盤檢討後，以竹竹苗3縣市合併升格，反對急就章、狹隘修地制法方式硬推竹竹合併升格。

張鎮榮並對竹竹合併升格被外界形容「因人設事、機關算計」，竟被拿來攻擊支持竹竹苗合併升格的新竹縣執政方，並扣帽子說是試圖延緩大新竹進步的可能，認為顯然是刻意誤導鄉親，轉移自身真正政治算計的抹黑手法。

近日來，部分人士刻意誤導竹縣市交通、民生等重大議題，須合併才能解決，藉此營造盡快竹竹合併的正當性，張鎮榮提出竹縣府會合作進行中的重大建設，完全和合併與否無關，請鄉親正視合併升格議題的真正意義，勿陷入政治因人設事的謬誤。

張鎮榮舉前瞻性的輕軌建設為例，竹縣早已和竹市多次開會達成共識，一起為大新竹交通努力，實際上竹市提案卻罔顧竹縣規畫，被中央要求納入竹縣後才加入重新提案，事後甩鍋竹縣，讓人難以接受。

此外，台1線替代道路、經國橋改善工程及新增跨頭前溪橋等建設，新竹縣都早有規畫，目前台1線替代道路、經國橋改善工程都已經完成前置作業正爭取經費中。

新增跨頭前溪橋工程竹縣也完成準備，希望盡快動工解決竹科塞車問題，但竹市端土地問題多年來未見執政者協調，導致建設動不了，竹縣無奈只好先行提案經國橋改善計畫。

張鎮榮說，重要建設事在人為，絕非合併才能解決，合併升格真正要爭取檢討的是整體國土規劃、行政區劃和財政分配的公平性。

張鎮榮強調，他支持竹竹苗合併升格，而不同意竹竹合併升格，就是站在人民真正福祉所做的考量，絕非部分人士指控，是因合併後民意代表、選區等受影響，才會為了保飯碗而反對，若是如此，就不會支持竹竹苗合併了。