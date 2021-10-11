五倍券商機太誘人，國際觀光飯店「房價王」台北文華東方酒店也加入搶券陣容，今日起正式祭出住房專案，到年底前的平日週一至週四，雙人入住寬達17坪的豪華客房，每房每晚只要1萬元，還可額外享有5000元酒店折抵額度，更把暑期推出的「玩樂一夏」親子專案優化，讓五倍券爭奪戰提升至更高檔層次。

台北文華東方酒店表示，為回饋扇粉們的支持，針對振興五倍券推出三大方案，包括房價1萬送5千的「萬千寵愛」住房專案，更針對不同客源及需求推出養生舒壓的「煥活身心之旅」一泊二食專案，以及「周末歡樂親子時光」家庭住房專案，多樣化的入住體驗，讓賓客盡享屢獲殊榮的頂級旅宿設施與細膩體貼的傳奇式經典服務。

「煥活身心之旅」住房專案則是於週五至週日入住寬敞舒適的豪華客房，不僅可享每日雙人早餐，賓客可於連續4年獲得米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳享用主廚精心炮製的養生雙人晚餐，更可在6樓戶外泳池池畔體驗晨間瑜珈課程，入住期間還享有2500元芳療抵用額度，讓身心靈由內而外煥然一新。

優化版「周末歡樂親子時光」住房專案，每房每晚13000元起，讓家長與摯愛寶貝一同入住豪華客房，還可參加每週六的小小廚神廚藝課程，跟著行政主廚亞當．坦納（Adam Tanner）領軍的頂尖廚藝團隊一起動手做披薩、歐姆蛋、西點，以及米其林一星「雅閣」中餐廳主廚教做港式點心。