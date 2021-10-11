國內持續擴大新冠疫苗接種對象，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第12輪主打AZ、輝瑞／BNT及莫德納，其中上周到貨的113劑莫德納，將規劃給7月16日以前完成第一劑接種的70歲以下打第二劑，計畫於10月18至20日開放預約，開打時程為10月22至31日。

今（11）日疫情記者會中，莊人祥指出，上一批自購的108萬劑莫德納，已於9月28日配發至各縣市，提供給7月16日以前施打第一劑70歲以上打第二劑；而上周六（9日）又有一批自購113萬劑莫德納運抵台灣，將納入第12輪公費疫苗，接種對象為7月16日以前完成第一劑接種的70歲以下打第二劑。

莊人祥說，第12輪預約接種部分，預計於10月18至20日開放預約，施打時程則是10月22至31日，不過到目前為止仍有部分需要詳細規劃，待確定後會再做細節說明。

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