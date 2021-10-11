有的人一出身就在富貴人家，像皇帝一樣一輩子不愁吃穿，但有的人必須要靠自己的雙手去打拚；有的人則一輩子庸庸碌碌，需要用盡全力才有可能扭轉命運。命理專家艾菲爾老師近日在臉書發文分享，古代在「通勝」中有一個簡易的算命方式，利用「軒轅黃帝四季詩」對照出生的時辰，可以推測人的一生運程。

測算方式：

一丶先看看自己落於哪一個季節出生。

二丶再查表對應出生的時辰，與皇帝的部位。

春季出生的時辰，對應與皇帝的部位。（圖／翻攝自艾菲爾老師臉書）

夏季出生的時辰，對應與皇帝的部位。（圖／翻攝自艾菲爾老師臉書）

秋季出生的時辰，對應與皇帝的部位。（圖／翻攝自艾菲爾老師臉書）

冬季出生的時辰，對應與皇帝的部位。（圖／翻攝自艾菲爾老師臉書）

生在【皇帝頭】：衣食無憂

生在皇帝頭的人，就像是生在皇族的權貴，未來在職場上雖未必會爬到多高的地位，但原生家庭本就富裕，幼年至青少年期間生活風平浪靜丶衣食無憂，這種福氣會持續一生。不過，由於先天條件太好，容易令人失去奮鬥動力，若能努力加把勁，成功機會比一般人高得多。

生在【皇帝手】：財源不絕

生在皇帝手的人名副其實是實幹型，正如皇帝批閱奏章的雙手，你一生中財源滾滾丶滿手鈔票，尤其你交際手腕十分了得，是天生的業務人才，所以可考慮自己創業，打拼出自己的一片天。而生在皇帝手的人，必定是家庭經濟支柱。早年運氣大多一般，但若能及早發掘出個人的專長，再堅定向目標前進，直到晚年，都必定能夠衣食無憂。

生在【皇帝肩】：中年轉好

生在皇帝肩的人早年運程雖不至於太差，卻會身心勞累丶四出奔波，踏入中年後（必須要先結婚），運氣及際遇將會大幅進步。財運方面，亦會由「財來財去」轉變成「只進不出」。除此之外，生在皇帝肩亦同時表示易得親友助力，若能善用優點如與人合作投資，更能一舉成功！

生在【皇帝膝】：一生勞碌

生在皇帝膝的人，一生比較辛苦，沒什麽偏財運或突如其來的好運氣降臨，而你生命中所爭取到金錢丶事業等，都是比其它人付出更多努力才能得到。你早年勞勞碌碌，中年亦是勞苦命，但經歷過磨練後，你的毅力會比一般人強得多。若能夠抱持永不放棄精神，晚年將有機會好轉。

生在【皇帝足】：他鄉發展

生在皇帝足的人一生缺乏長輩緣及親友協助，所以不要有依靠父母的想法。而你的一生會成功或失敗，是由自己決定的，好好努力才有成功發達的機會。只要離開家鄉到外地發展，尤其可以往北邊，將能幫自己轉運，會有意想不到的好機會降臨。另外要特別留意婚姻問題，千萬別意氣用事，一時心直口快說出傷人的話導致感情出現裂縫。

生在【皇帝腰】：集萬千寵愛於一身

你生來便是萬千寵愛於一身，父母親將你視為珠寶，不但仔細栽培，亦對你抱有高度期望。而你一生多有貴人扶持，步入中年後亦可獲得相當穩定的富足生活。不過，你必須注意自己容易變成「溫室中的花朵」，失去抗壓力，必須磨練身心且培養意志力，才可馬到功成。

生在【皇帝腹】：聰明才智易成功

生在皇帝腹的人特別重視品味，事業方面你會追求卓越成就，加上你腦筋靈活，才氣不俗，所以特別容易在工作上一展長才丶綻放光芒。只是要小心切勿聰明反被聰明誤而好高鶩遠，做事不切實際。只要你願意腳踏實地，成就必可更大及更持久，且這一生也不會缺乏財富。