針對週刊報導「第一座接收站種下癌細胞，高雄30公里沙灘不見了」，中油發佈聲明表示，這種莫須有的指控，對永安液化天然氣接收站來說，實是不可承受之重！該站1984年動工，1990年完工，早在建站前的1904年開始，北側海岸線就已出現退縮的侵蝕現象，且平均每年侵蝕1.48～3.18公尺，該報導刻意將高雄海岸線退縮歸因於該站的興建，不僅有欠公允且令人遺憾。

中油強調，2009年台中液化天然氣接收站完工啟用前，永安天然氣接收站是國內唯一一座天然氣接收站，一肩承擔全國天然氣電廠燃料供應的重責，至今為止，全台仍有三分之二天然氣由永安接收站供應，中南部工廠及家庭用戶也都仰賴永安接收站。面對空污季即將來臨，如果沒有永安接收站來支撐燃氣發電、降低燃煤發電比重，會有多少民眾要多承受空污對健康的危害？實難以想像。

中油指出，高雄海岸的突堤效應與北部不同，呈南淤北侵現象。據水利署調查報告，高雄海岸從二仁溪口到高屏溪口63公里的海岸線，有高雄港、左營軍港、興達、永新、彌陀、蚵仔寮、鳳鼻頭、港埔、中芸及汕尾等漁港，海岸防護設施包括茄萣等15處海堤，計有突堤27座、離岸堤81座、導流堤8座與碎波堤18處，總長度約21677公尺，永安LNG港只是其中之一，且有許多比永安接收站建港時間更早，週刊以永安接收站興建作為海岸線退縮侵蝕開始的時間點，顯然以偏蓋全，亦未查察高雄海岸變化的真實情況。

中油曾在104年進行「永安廠及鄰近海岸侵淤調查」，結果顯示，早在1904~1982年永安接收站興建之前，北側海岸線平均每年侵蝕1.48～3.18公尺，該站興建後海岸線變動不大。

至於永安接收站以南至南寮漁港之間的海岸線，雖有侵退現象，但永安建港後的侵退幅度已較建港前減緩；換言之，該站完工前80多年前，高雄海岸的侵退現象就已存在。部分人士利用錯誤的資訊刻意製造興建永安天然氣接收站與環保的衝突與對立，非國人所樂見，亦非全民之福。