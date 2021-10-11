竊嫌因於大熱天身著厚外套出現在失竊民宅附近，引起警方注意進而破案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2名住在台中的竊賊日前涉嫌以「投石問路」手法，在苗栗縣竹南鎮連續以假扮成訪友民眾，在鎮上尋找無人在家民宅，潛入竊走屋內財物，轄區竹南警分局接獲被害人報案後，鎖定游姓、李姓嫌犯涉案，循線赴台中拘提2嫌依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

苗栗縣竹南鎮日前連續發生2件住宅竊案，因失竊地點相近，竹南警分局警方研判有可能是同1組竊嫌連續所為，立即成立專案小組並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方經調閱路口監視器過濾清查，赫見在大熱天下，竟有人身著長袖厚外套並戴上連身帽經過案發地，形跡可疑，警方鎖定為可疑竊嫌，追查確認身分為游姓及李姓犯嫌，警方並發現，2名竊嫌於犯案前，還假扮訪友民眾，手提著酒類禮盒，來掩護勘查行竊民宅，確認住所無人後，再利用深夜回到現場，爬窗潛入屋內行竊，得手現金等財物。

2嫌並發現竹南友人住處附近某住戶門窗未上鎖後，遂乘隙進屋竊取現金，連續犯下2起住宅竊盜。經警方鎖定2嫌後，循線在台中地區拘提2嫌到案，當場起出犯案時衣物，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

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