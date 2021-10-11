中職》圓規外圍環流影響 桃猿、味全之戰因雨延至11月1日 15:542021/10/11 中時 毛琬婷 、桃園 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿與味全龍之戰因雨延賽。（毛琬婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原訂11日在桃園球場進行的樂天桃猿與味全龍之戰，受到圓規颱風外圍環流影響，桃園球場積水無法進行比賽，確定比賽延到11月1日原場地進行補賽。 【10月11日例行賽延賽公告】 原訂2021/10/11（一）17：05 [例行賽編號236場] 味全龍(桃園)樂天桃猿賽事：受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至11/1（一）18:35原場地桃園球場進行補賽，特此公告。 中職》投手崩盤桃猿6連不勝 賴鴻誠降二軍調整 中職》曾仁和初登板4.1局吞敗 卻獲雙方教頭稱讚 #中華職棒 #CPBL #樂天桃猿 #味全龍 #桃園球場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史話》叛逃對岸的人──解讀郝柏村回憶錄之3（龍城飛） 00:002021/10/11 兩岸史話 中職》曾仁和初先發4.1局吞敗 桃猿遭猛威爾壓制吞7連不勝 20:042021/10/10 體育 「圓規」最快今晚發海警 2地午後變天 致災雨連轟2天 08:362021/10/10 生活 中職》找回最初的投球動作 吳丞哲不再「失速」 19:142021/10/10 體育 新故鄉動員令》安泰社區 老古錐有活力 04:102021/10/11 生活新聞 中職》陳鏞基頭部觸身球退場 林岳平：應該沒問題 21:192021/10/10 體育 圓規颱風估今晚發布海警 明後兩天影響最劇 11:202021/10/10 生活 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 賓士大G卡礁岩斷路 16人困海蝕洞搭直升機脫困 耗百萬全民買單 10:262021/10/11 社會 圓規颱風最快今晚8點發海警 這時最接近台灣 16:222021/10/10 生活 圓規降臨！14級風狂掃武嶺 遊客站不住、機車吹翻 13:422021/10/11 生活 體育熱門新聞 NBA》換一眉韋少聯手也沒用 湖人吞熱身賽4連敗 - 體育 中職》洋將3選1 兄弟最後決定留羅傑斯 - 體育 MLB》大谷挑戰美聯全票凍蒜 國聯MVP競爭激烈 - 體育 MLB》紅襪聽牌！第13局怪物再見轟打敗光芒 - 體育 MLB》主審沒收光芒分數？場地二壘打引爭議 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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