原訂11日在桃園球場進行的樂天桃猿與味全龍之戰，受到圓規颱風外圍環流影響，桃園球場積水無法進行比賽，確定比賽延到11月1日原場地進行補賽。

【10月11日例行賽延賽公告】

原訂2021/10/11（一）17：05 [例行賽編號236場] 味全龍(桃園)樂天桃猿賽事：受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至11/1（一）18:35原場地桃園球場進行補賽，特此公告。