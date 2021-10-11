台南市議會第5次定期大會結束，台南議會觀察聯盟公布評鑑結果，因台南市議員出席率大幅提升至近8成，列出的優質議員有22人，是評鑑以來新高，評鑑召集人高慕軒推測，議員在疫情期間減少跑行程，更能專注在議會，另仍有6名議員因出席率、發言與質詢內容等因素，評鑑總分不及格，遭列為待觀察名單。

台南議會觀察聯盟從台南市議會第3屆定期會開始評鑑台南市議員表現，已評鑑3次，台南市議員出席率從不到半數，至這次定期會接近8成，平均的評鑑總分有75.3分，列為優質的議員從上次○人，這次暴增為22人，被認為已從C段班升至B段班。

「該稱讚的就稱讚」台南議會觀察聯盟上次因台南市議會未準時審完議案，優質議員從缺，遭議員批評內容不客觀，聯盟應該盡早結束營業，高慕軒認為不受影響，這次多數議員表現好，就給予肯定。

高慕軒表示，評鑑項目以議員的出席率、發言與質詢內容作量化與質化的評比，第5屆台南市議會定期會的出席率提升不少，推測是疫情期間，議員跑行程變少，更能專注在議會上開會。

除了優質議員增加，待觀察議員也從第3屆定期會的19人，第4屆的15人，這屆僅剩6人。

台南議會觀察聯盟評鑑優質議員為Ingay Tali、蔡旺詮、蔡筱薇、李宗翰、李啓維、沈家鳳、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、鄭佳欣、陳秋宏、李偉智、杜素吟、林易瑩、蔡育輝、陳碧玉、陳秋萍、許又仁、王家貞、蔡蘇秋金。待觀察議員為謝財旺、張世賢、李文俊、曾信凱、林阳乙、李中岑。

被列為優質議員的國民黨籍台南市議員蔡育輝表示，台南議會觀察聯盟的評鑑內容只重量化、不重質化，評鑑成員不夠了解議會生態與社會化，很多檯面下的府會互信與運作，不會被看見。厲害的議員懂得抓出預算不合理之處，並透過清點人數手段，達到監督政府的目標。