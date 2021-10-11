南韓女子天團TWICE本月1日才剛發行英文單曲《The Feels》，官方推特帳號緊接著在8日宣布，TWICE將在下個月發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，讓粉絲們措手不及。而在公開的宣傳照中，子瑜凹凸有致的火辣身材也再度受到矚目。

TWICE全新英文單曲《The Feels》一發行就大獲好評，除了MV以最快的速度突破千萬觀看人次外，也一舉攻上各大音樂下載排行榜前幾名，甚至在美國節目中演出，人氣再度飆升。但沒想到TWICE還在忙著宣傳《The Feels》，經紀公司JYP娛樂又在官方推特帳號上宣布她們將在11月12日發行第三張正規專輯，並在網路上率先公開一張形象照。

照片中，只見桌上擺滿了漏斗、滴管等各種實驗器材，9名成員則是穿上西裝襯衫窄裙等研究員的服飾，整張照片營造出神秘又性感的氛圍。而眼尖的網友發現，坐在角落的子瑜留著一頭烏黑波浪長髮，並穿著白色的貼身襯衫搭配黑色窄裙，側著身體隱約秀出惹火曲線，加上子瑜超電的眼神，令網友看了忍不住留言「子瑜依然很撩」、「子瑜身材很好」、「我們子瑜美慘了」、「又被子瑜給電暈」、「JYP很可以啊！一波接著一波」，引發網友熱烈討論。

經紀公司發布消息後，TWICE成員們也接著在IG上曬出多張美照，同樣吸引超過125萬名人按讚，直呼「太期待了」。