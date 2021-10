TWICE 3rd Full Album

"Formula of Love: O+T=<3"



Release on

2021.11.12 FRI 2PM (KST) 0AM (EST)



Worldwide Pre-order Starts

2021.10.12 TUE 11AM (KST)

2021.10.11 MON 10PM (EST)#TWICE #트와이스 #FormulaOfLove pic.twitter.com/CyNwfVRd95