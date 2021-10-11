前美女主播蕭彤雯離開主播台後，不僅當起節目主持人和作家，經營電商也表現亮眼，時常在社群分享生活近況的她，今(11日)帶著兒子到泳池玩水，而她也罕見下水，並曬出性感比基尼辣照，讓網友看了全暴動，直呼「感謝爸爸不在 」。

蕭彤雯罕見解放好身材。(圖／翻攝自蕭彤雯臉書)

蕭彤雯今久違帶著兒子瓜瓜去游泳，不過因為老公不在，所以只好媽媽脫了，「媽媽平常打死不下水，吹頭髮好煩煩煩啊」，只見穿著粉色豹紋比基尼的她，辣露超兇上圍，讓人驚呼原來她身材這麼好，瞬間引起網友熱議。

「身材好到我要噴鼻血了」、「感謝瓜爸造福粉絲」、「這樣拍就對了」、「太美太辣了」、「只能希望爸爸可以永遠不在XD」。而蕭彤雯的超近自拍，可以看到緊緻肌膚根本無瑕疵，讓人難以相信她47歲了。

蕭彤雯今年3月透露罹患肺腺癌零期，她也表示自己「從不抽菸、沒家族病史、沒明顯二手菸危害、不焚香拜拜、也不是天天下廚」，但肺腺癌仍找上她，但幸運的是她發現得早，之後她也進行了「左下肺楔狀切除手術」，術後肺功能有些降低，因此她積極復健，經過日行萬步和呼吸訓練等，目前恢復狀況良好。