老掉牙經常用來形容老舊事物，但是掉牙齒真的是老人的專利嗎？牙醫師葉昭孝提醒，「老掉牙」是一種迷思，與年齡無關，但是卻跟牙周病脫不了關係！

葉昭孝在臉書粉專分享相關的衛教知識，提到看診時經常有民眾詢問「常聽人家說老掉牙，是自然老化現象嗎？」、「所以只有老了才會掉牙嗎？」、「那這樣年輕時就可以不用特別顧牙嗎？」等問題，其實這些都是迷思，大多數的掉牙、缺牙都跟「牙周病」有密切的關係。

葉昭孝解釋，牙周病菌會引起免疫反應，破壞齒骨結構，加上牙周病初期症狀不明顯，容易被忽略，通常等到牙齒鬆動、牙齦萎縮時，才會意識到不對勁。因此不論年紀大小，如果有嚴重牙周病就有可能會造成掉牙危機。

葉昭孝分享自己的臨床經驗，指出近年來有嚴重牙周病問題、甚至因為牙周病開始缺牙的患者，有年輕化趨勢。

他呼籲，民眾若有掉牙、缺牙狀況，務必要趕緊治療，因為長期缺牙也會導致齒槽骨逐漸流失，甚至影響到鄰近牙齒的健康；另外，牙周病所引起的長期發炎問題，也可能導致口腔毒素、細菌從牙齦進入到人體血液中，嚴重的話恐造成全身免疫系統發炎和感染。