菲律賓總統杜特蒂辦公室今天向諾貝爾和平獎得主菲國記者瑞薩（Maria Ressa）道賀，稱之為「菲律賓女性的勝利」。評論人士說，瑞薩獲獎，猶如斥責經常抨擊媒體的杜特蒂。

菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）分別因無懼於激怒菲律賓及俄羅斯領導人、揭發貪腐和蠹政，共同獲頒2021年諾貝爾和平獎。

路透社報導，由於Rappler鍥而不捨地調查杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府、官方反毒血腥戰和利用社群媒體鎖定政敵等情事，瑞薩有多起官司纏身。

總統府發言人羅奎（Harry Roque）在例行記者會上被問及瑞薩獲獎對菲國政府來說有何意義時答道：「這是一名菲律賓女性的勝利，我們為此相當高興。」

諾貝爾和平獎本月8日頒發，杜特蒂方面今天才對此發表看法。羅奎說：「當然，的確有些人認為瑞薩仍必須在法庭上自證清白。」

杜特蒂曾形容2012年創立的Rappler是「假新聞媒體」和美國中央情報局（CIA）的工具，被瑞薩斥為無稽之談。

瑞薩獲獎受到許多菲律賓民眾肯定。評論家也指出，瑞薩獲頒和平獎，無異於訓斥經常抨擊Rappler的杜特蒂。