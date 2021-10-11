來自彰化的小賴在綠島海底向女友Wendy求婚。（九麟提供）

綠島潛水求婚（九麟提供）

「嫁給我吧，讓我照顧妳一輩子」，小賴與Wendy因潛水而相戀，國慶連假一起到綠島潛水遊玩，男主角在海底雙膝下跪拿出字卡向女主角求婚，又驚又喜的Wendy指著字卡中的「YES」，求婚成功，男方拿出超級大戒指將女友「套牢」，許下今生最美的約定。

看似普通的潛水活動，卻上演浪漫的求婚橋段，小賴與Wendy這對情侶檔利用國慶連假到綠島旅遊，潛到海底時，小賴突然雙膝跪下，轉身拿出字卡，上面細述著兩人相知相戀的經過，最後秀出「妳願意嫁給我嗎？」字樣，驚喜萬分的Wendy指著字卡上的「YES」。

同時，一旁的親友也拉起寫有「嫁給我吧，讓我照顧妳一輩子」的布條，兩人在鏡頭前擁吻，接著小賴給女友來個「公主抱」，兩人比出愛心手勢，在只聽得到氣泡聲的海底，升起無數繽紛美麗的泡泡，可以一輩子回味。

小賴說，這場求婚已經策畫了半年，多次瞞著女友偷偷到綠島場勘，與潛水教練開了幾次會，終於決定在國慶日當天求婚，沒想到圓規颱風攪局，只好提前1天求婚，雖然有點措手不及，但是一切計畫順利、圓滿。

他說，女友在彰化師大特教系讀書時，他去當排球隊教練就認識，當時沒有燃起愛的火花，也一直沒聯絡，去年10月到小琉球潛水時重逢，因為互有好感就順理成章在一起，兩人因為都喜歡潛水等互外活動，相戀1年來經常跑遍全台各熱門景點潛水。

小賴說，Wendy對處理事情的態度很認真，是最吸引他的地方，而自己的負責任態度，也是讓Wendy願意託負終生的重要關鍵，家人希望兩人年底就結婚。