吳姍儒（Sandy）在上月底宣布將在明年1月29日嫁給交往5年的設計師男友，身為準新娘的吳姍儒，上周出席金鐘獎時卻被拍到小腹微凸，不免引發外界好奇Sandy是否肚皮有喜，對此，吳姍儒今（11日）則在社群網站把肚凸真相講清楚，表示是她的站姿和禮服的皺褶設計所致。

吳姍儒和炎亞綸、唐綺陽上周以實境談話節目《36題愛上你》，拿下金鐘綜藝節目主持人獎，吳姍儒身穿一襲銀色緊身長禮服領獎，不過Sandy卻被拍到小腹微凸，對此，吳姍儒稍早則在網上強調，她很喜歡這套炫彩長禮服「這次穿他光影之間頗美，雖然很多人嫌反光，看起來像有喜」。

吳姍儒與唐綺陽、炎亞綸拿下第56屆金鐘綜藝節目主持人獎，但吳姍儒卻因小腹微凸引發討論。（三立電視提供）

吳姍儒進一步還原大肚真相，並直呼：「但那是我自己脊椎的問題，一緊張就用腰桿使力，身體一arch（拱）就明明肚子不大卻看起來讓人誤會」，Sandy也強調：「大家放心，我沒懷孕」，並幽默說她下次知道了，要更多重訓背部肌肉，吳姍儒還呼籲大家去看她橘色那套慶功服「肚子hen（很）平還有腹肌唷，讚讚！」

吳姍儒表示，是她的站姿和禮服的皺褶設計，讓視覺效果看起來有小腹。（圖／取材自吳姍儒 Sandy Wu臉書）

31歲吳姍儒愛情、事業兩得意，她分別以《小明星大跟班》、《一呼百應》、《36題愛上你》獲得3座金鐘獎座，同時，吳姍儒也將與愛情長跑5年的CEO男友步入禮堂，小倆口明年1月29日將在文華東方舉辦婚禮，至於未來想要生幾個小孩，吳姍儒則笑說，還沒有想這麼多，Sandy表示爸爸不急著抱孫，只希望女兒一切都好、懷孕順其自然，保持健康最重要。