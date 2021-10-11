男星王大陸前陣子爆出和馬來西亞歌手蔡卓宜的戀愛消息，2人被拍到當街熱吻，又多次被捕捉到互動親密，儘管雙方都沒有正面承認戀情，但似乎是越愛樂高調，時常會被直擊約會身影，日前有網友爆料在上海巧遇2人，當時王大陸一個動作，頓時甜翻所有人。

該名網友在微博上發文透露，她在上海靜安區逛街時，意外遇到王大陸和蔡卓宜，她起初和他們都在同間義大利名牌店看衣服，當時她還沒認出眼前的是大明星，隨後他們又巧遇了幾次，她甚至在王大陸和蔡卓宜面前吃冰淇淋，直到最後她要離開，聽到蔡卓宜的聲音才終於認出來。

王大陸幫蔡卓宜提剛買的戰利品。(圖/翻攝自微博)

原PO和蔡卓宜合照了一張，只見蔡卓宜身穿細肩帶低胸白色小可愛，搭配黑色熱褲，頭上還戴著鴨舌帽，整體風格休閒又不失性感，在身材纖細的原PO旁邊，還是整個人小一號，另外原PO也拍下王大陸貼心幫女友提戰利品的背影照，照片曝光後，立刻在網路上掀起熱議。

原PO也在文中強調，「蔡卓宜本人真的很瘦、很漂亮」，然而網友們卻歪樓，笑虧王大陸「工具人即視感」，事實上，小倆口已經多次被狗仔拍到約會畫面，先前還一前一後回到女方香閨，疑似已經同居，儘管雙方都沒有回應戀情，但似乎感情穩定，還在持續升溫中。