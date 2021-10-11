顏面肩胛肱失養症病友一起做運動訓練。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

熱愛烹飪的小楷是罕見疾病「顏面肩胛肱肌失養症」者，睡覺兩眼無法閉合，肩胛不對稱，拿鍋具比一般人更吃力，求職不斷受挫。在高雄醫學院「罕見疾病諮詢照護中心」分子診斷及治療，結合居家照護與社會資源連結的協助下，小楷日前終於如願考取廚師丙級證照。

高醫小兒部為幫助該症患者延緩惡化、擁有更好的生活品質，8月才成立神經肌肉疾病整合門診，由高醫大前校長、小兒神經科教授鐘育志及醫師梁文貞醫師結合兒童各次分科專家，提供跨領域專業團隊整合性照顧，提供全台唯一「顏面肩胛肱肌失養症」分子診斷服務。3日成立病友大會，30名來自全台各地的病友及家屬齊聚交流抗病心得。

現年30歲的小楷，小時候發現自己不能像一般孩子輕鬆吹口哨，臉部也不太有表情，睡覺兩眼更無法完全閉合。此外從背後看，肩胛不對稱、脊柱彎曲，來高醫求診，接受基因檢測，才證實罹患顏面肩胛肱肌失養症。

梁文貞表示，患顏面肩胛肱肌失養症全臺灣估計約有1000人，盛行率約為每10萬人中有4至10名患者，此症為體染色體顯性遺傳，但有10至30％來自新突變，主要影響肌肉群為顏面肌肉、肩胛部、上臂肌及肱骨等部位肌肉。大多數患者於青少年期出現症狀，較輕微患者則可能甚至到晚年才開始有症狀，臨床表現差異性頗大。

該症目前尚無有效治療方式，以症狀治療為主。梁文貞指出，目前標準診斷方式是使用「南方點墨法」，靠人工萃取長片段DNA執行，相當耗費人力及時間，且須豐富經驗判讀結果，目前全台僅高醫可執行此項檢驗，每年接受檢體約50件，確診率約5成。

病友座談會暨病友成立大會中，高醫也提供疾病簡介、診斷治療、最新藥物開發資訊、居家照護與社會資源連結等資訊，助病友勇敢面對人生。