時尚月是孕育明星的搖籃，而在今年巴黎時裝週中初試身手，就成為眾人矚目焦點的，是蘋果已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的小女兒伊芙（Eve Jobs）。
據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，23歲的伊芙雖然第一次在巴黎時裝週中走秀，但表現卻令人驚豔，上流社交聖經《TATLER尚流》雜誌隨即封她為「新世代IT女郎」。
伊芙是馬術高手，也是史丹佛大學（Stanford University）學霸。她走上伸展台，面對琪琪哈狄德（Gigi Hadid）等身材一流，經驗豐富的走秀高手，卻絲毫不怯場。
而在後來的《時尚》（Vogue）雜誌派對中，她更和資深超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）成了忘年好麻吉。現年51的娜歐蜜最近才有了第一個孩子，不過她忙雖忙，還是經常上伊芙的Instagram留言。
文章來源：From tech scion to Tatler It Girl! Steve Jobs' show jumper daughter Eve 23 is named a 'next generation It Girl' by the society bible after making her runway debut at Paris Fashion Week where she partied with Naomi Campbell
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