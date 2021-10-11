伊芙（Eve Jobs）首度在巴黎時裝週中走秀

時尚月是孕育明星的搖籃，而在今年巴黎時裝週中初試身手，就成為眾人矚目焦點的，是蘋果已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的小女兒伊芙（Eve Jobs）。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，23歲的伊芙雖然第一次在巴黎時裝週中走秀，但表現卻令人驚豔，上流社交聖經《TATLER尚流》雜誌隨即封她為「新世代IT女郎」。

伊芙是馬術高手，也是史丹佛大學（Stanford University）學霸。她走上伸展台，面對琪琪哈狄德（Gigi Hadid）等身材一流，經驗豐富的走秀高手，卻絲毫不怯場。

The 23-year-old daughter of Steve Jobs made her runway debut https://t.co/L4yOrrblOQ — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 4 2021

而在後來的《時尚》（Vogue）雜誌派對中，她更和資深超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）成了忘年好麻吉。現年51的娜歐蜜最近才有了第一個孩子，不過她忙雖忙，還是經常上伊芙的Instagram留言。