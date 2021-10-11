彭佳慧助陣力挺。（大賞門文化提供）

羅文裕9、10日兩天在故鄉美濃舉辦「野孩子生活節」和「客家小吵」音樂節，邀集金曲歌后彭佳慧、王宏恩、黃連煜、旺福、朱海君等金曲級歌手接力演出。羅文裕近年致力於客家音樂的推展，不但發揚客家音樂，更希望可以將焦點拉回故鄉美濃，藉由結合在地文創、夜市文化的音樂節，進一步推波助瀾客家文化，希望大家可以莫忘初衷和出身，「想起童年時在田野中追逐的奔放，成長過程中故鄉給予的養分和芬芳，造就了日後的我們」。

雖然經費很有限，但在羅文裕奔走下，以及客籍歌手包括黃連煜、彭佳慧等人全力支持，讓音樂節得以順利舉辦；相當注重親子生活的金曲歌后彭佳慧，此次放棄連假陪小孩的時間，義氣相挺赴美濃開唱，不計酬勞親自南下為活動增色許多，讓羅文裕感激直呼：「一整年的美濃板條免費吃了啦。」羅文裕母親為了感謝藝人朋友相挺兒子，特地在家中擺了一桌傳統客家菜請客，主持人吳建恆、黃連煜等都是座上賓，羅媽媽好手藝讓大家都讚不絕口。

羅文裕斜槓策展「野孩子生活節」，結合「庄頭搖滾」及「野趣小市」，期盼藉由整合音樂和市集，讓美濃能見度更高、更多人喜愛來這走走，「希望這個全新的音樂節品牌，可以在我們客家庄每年都延續下去」，2天活動共吸引破萬人潮參與。