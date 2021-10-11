台北市議員邱威傑(呱吉)於公共政策網路參與平台提出，修正《菸酒管理法》第30條開放網路賣酒，財政部已經回應，基於2項理由暫不參採提案人的訴求。

根據財政部蒐集資我國未成年飲酒比率發現，2013年我國未成年飲酒率為23.8％，到了2017年未成年飲酒比率增加到27.7％。

財政部表示，近年各國未成年人飲酒率大多呈現下降趨勢，與是否開放網路販酒似無明顯關聯，惟我國是少數未成年人飲酒率增長的國家。

另外，雖然業者提出多種方法限制「未成年人」網路購買到酒類產品。

但是財政部回應認為，蒐集彙整42國、地區資料，屬開放且輔有管制機制國家及屬部分開放國家，多訂有提供酒類予未成年人的罰則，其中多數國家規定於網路平台購買酒品者應填具身分年齡資料，惟並無具體規定應如何驗證身分。

另在交付酒品方面，雖有要求應確認取酒者達可飲酒年齡，惟未就確認機制有詳細規範。

也就是說，國外也未能「完全杜絕」未成年購買到酒類產品的機制，所以財政部暫時不參採提案人的訴求。官員表示，依據平台規範，決定不參採後，民眾6個月內暫時不能提相同的議題。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障