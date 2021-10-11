基進黨立委陳柏惟罷免案將於下周六投票，高雄市議員11日特地到台中沙鹿掃街催票。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

台灣基進立委陳柏惟罷免投票將在下周六登場，而他近日也接連被爆出肇逃、涉賭等黑歷史，但卻有不少綠營民代在臉書上聲援陳柏惟，引起輿論譁然。宅神朱學恒狠酸，以一個幫派來說，民進黨真的很頂，小弟出事第一時間不問理由就是挺，按讚還要比快比狠，「滿朝文武盡是趙高」。

針對肇逃一事，陳柏惟表示，詳細狀況判決書寫得很清楚，此事自己在偵查庭時也坦然面對並尋求和解。陳自稱，當時兼差兩份工作忙到凌晨才回家，因疲勞駕駛導致事件發生；當初入黨與參選，都有和黨主席、同事報告，也沒有否認過，是對方希望不要公開。不過，有不少網友和藍營人士卻發現，事情爆發後，竟有許多的綠營立委和議員跑到陳柏惟的臉書上留言「加油」相挺。

對此，朱學恒今天(11日)在臉書上發文表示，綠營以一個幫派來講真的最頂了，只要小弟出事，不管是什麼撞人、肇逃、賭博之類的，第一時間就是挺就對了，管他理由多麼可笑，按讚還要比快比狠，談什麼羞恥心，道德都是浪費。朱學恒更忍不住直言，「這真的很頂啊，亂我兄弟者必殺之！滿朝文武盡是趙高啊，團結，讚！」

網友們也留言回應，「而且他還不是民進黨的，這種情與義已經不只值千金了.....看得我都想辦張黨證了」、「肇逃加油，說謊面對。真令人感動」、「什麼都是加油，沒有是非對錯倫理了」。