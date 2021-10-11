美國國防部的前軟體部門負責人對英國《金融時報》表示，美國已經在人工智慧(AI)之戰中輸給了中國，中國因為新興網路能力方面的進步而正在走向全球主導地位，他說，「一切已經結束了」。

《路透》報導說，根據西方情報機構評估，中國有可能在10年左右的時間裡主導許多關鍵的新興技術，特別是人工智慧、合成生物學和遺傳學。

曾是國防部首任首席軟體官的尼可拉斯．柴蘭(Nicolas Chaillan)說，美國軍方對此缺乏因應措施，已經讓美國處於危險境地。他先前因抗議美軍技術轉型步伐緩慢而辭職。

柴蘭對《金融時報》表示，「在15到20年內，我們沒有與中國競爭抗衡的機會。現在，這已經是定局了；在我看來，一切已經結束了。」

他說：「是否需要開戰只是一種傳聞。」他認為，中國註定將主宰世界的未來，控制從媒體報導到地緣政治的一切。華盛頓在國防上加大投入，但是其中太多的資源投在後勤上面，美國一些政府部門的網路防禦措施也處於「幼稚園水準」。

柴蘭批評說，谷歌不願意與美國國防部在人工智慧方面進行合作，以及在人工智慧道德問題上展開的廣泛辯論，都拖了美國的後腿。由於在上班時間外，美國谷歌公司沒有對此立即發表評論。

據《金融時報》報導，柴蘭表示，中國企業有義務與他們的政府合作，並在不考慮道德的情況下對人工智慧進行大規模投資。

不久前日本國家科學技術政策研究所曾發表研究報告指出，中國在自然科學領域被引用次數最多的科學論文數量已超過美國。尤其是中國在人工智慧領域的工作處於領先地位，就人工智慧領域的科學論文總數而言，中國早已超越美國。

2020年史坦福大學的研究顯示，中國在AI方面的工作占所有引用論文的 20.7%，而美國的論文占 19.8%。中國專家在國際行業會議上的參與度有所增加。例如，在 2019 年機器學習和神經計算國際會議上的演講總數中，中國科學家占的數量最多（29%）。美國人排在第二位（20%）。