台南市在國慶連假動、靜態豐富活動齊登場，吸引約50萬遊客湧入，3天假期中，旅宿業者住宿率平均達8成滿，逢五倍券啟用，各商圈湧入最多人潮，風景區與博物館也出現數萬名觀光客。

台南市觀光局統計共有50萬人到台南旅遊，國華海安、小西門商圈、南紡購物中心周邊、安平老街與新化老街等人潮最多，吸客逾17萬人。戶外景區包括虎頭埤、關子嶺、烏山頭與頑皮世界動物園湧現3萬遊客。南美館、奇美博物館、山上水道花園博物館、左鎮化石館、十鼓糖廠有2萬遊客進場。海邊的漁光島、安平港濱、觀夕平台與黃金海岸共有1.3萬人。

住宿方面，台南市從連假前一晚就出現住宿人潮，3天連假的平均住宿率超過8成，9日達到高峰9成5，民宿達到9成9滿房。台南的住宿市場呈現過年般盛況。

連假最後一天，台南市各街區與景區人潮及車潮依舊，甚至高於連假首日，顯見還有許多把握連假尾巴的遊客。

為搶五倍券商機，台南市9月6日推出台南好康券，來台南住宿享多項優惠。在台南消費100元以上的發票即可登錄抽獎，10月已抽出2台智慧電車得主，其他還有3房1廳的公寓大樓1戶、進口汽車、各式小家電等豐富獎項。