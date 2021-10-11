圓規颱風外圍環流及東北風共伴影響，花蓮從早上開始出現間歇大雨，風勢明顯變大，山區致災潛勢風險高，縣府除啟動土石流災害應變中心，針對山區近2000位居民進行撤離，同時也宣布秀林鄉、萬榮鄉今晚6時起，停止上班上課。

據中央氣象局資料顯示，今日起至13日受圓規颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮、台東等平地總雨量預測約300至500毫米，花蓮山區將上看800毫米，且夜間降雨增加，潛勢區域可能由黃色警戒轉為紅色警戒。

防災應變中心指出，花蓮包含鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、秀林鄉、萬榮鄉與卓溪鄉，目前處於土石流黃色警戒區域，其中秀林鄉共有28條潛勢溪流，縣長徐榛蔚今下午在秀林鄉長王玫瑰陪同下，前往銅門村向潛勢區域逐戶宣導撤離。

徐榛蔚說，秀林鄉與萬榮鄉從今下午3時半開始強制撤離，預計下午6時前完成，本次預計撤離人數秀林鄉1396人，萬榮鄉165人，而其他土石流黃色警戒區域，包含鳳林鎮87人，壽豐鄉69人，光復鄉91人，瑞穗鄉34人，卓溪鄉69人，預計共撤離1911人。

11日各縣市停班課資訊：

【花蓮縣】

秀林鄉、萬榮鄉：今天晚上停止上班、上課

【台東縣】

綠島鄉：今天下午停止上班、上課。

蘭嶼鄉：今天停止上班、上課。