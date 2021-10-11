蔡英文總統今天表示，威權體制想要透過軍事威脅及資訊操控，分化我們的社會。臺灣首當其衝面對這些攻擊。我們將分享這些經驗，並持續和理念相近的國家一起捍衛自由民主的世界秩序，以及因應來自威權體制的空前挑戰。

蔡英文總統今天下午應公元兩千論壇基金會邀請，於第25屆「公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說表示，我們現在雖然仍在努力防疫，但後疫情時代已逐漸到來，有很多重要的新議題需要我們的關注和共同努力，包括「全球民主社群該如何恢復並變得更好更強」、「民主國家如何合作因應威權主義興起的挑戰」及「民主國家如何促進公民的積極參與」。

她說，來自中歐、東歐的好友都非常清楚，民主自由是多麼的寶貴！在經歷疫情之後，威權體制現在更深信他們所採用的模式比民主制度更能因應時代需求。威權體制想要透過灰色地帶活動、軍事威脅及資訊操控，侵蝕我們國民對民主體制的信心，並分化我們的社會。

蔡英文指出，臺灣首當其衝面對這些攻擊，而我們一直努力對抗這樣的脅迫。我們將分享這些經驗，並持續和理念相近的國家一起捍衛自由民主的世界秩序，以及因應來自威權體制的空前挑戰。

對於國際社會努力處理的議題，例如經濟衰退、氣候變遷、新興疾病、防止武器擴散、恐怖主義、安全的供應鏈等，她承諾，我們將致力為國際社會提出解方。

上個月，歐盟執委會馮德萊恩主席宣布推出「全球門戶」計畫，這項大連結策略支持投資及優質的基礎建設，並連結貨品、人民和全球服務。此外，歐盟已經提出「歐亞連結策略」，主張以永續、全面和以規則為基礎的策略進行連結。

蔡英文強調，臺灣已經準備好要在民主革新、生物科技、再生能源、資料保護、海洋治理及半導體產業等各方面，成為歐洲不可或缺的夥伴。在建立安全的全球供應鏈，確保關鍵技術免遭剝削方面，臺灣的高科技領域也將發揮重要作用。

此外，她說，臺灣在高精密製造、人工智能、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用，有助建立更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。「我們鼓勵歐盟與臺灣洽簽雙邊投資協定(BIA)，以強化我們的共同利益並凝聚我們的共同價值觀」。

蔡英文表示，臺灣已經準備好要承擔責任，我們不會將夥伴的支持視為理所當然。她也引用立陶宛外交部藍柏吉斯部長的說法，「熱愛自由的人要互相幫助。」

她說，儘管疫情當前，一年十個月以來，我們展現韌性、力量、友誼和夥伴關係。臺灣在疫情初期向世界捐贈物資，提供援助，世界也向臺灣提供了救命疫苗。她再次向來自歐洲各地理念相近的朋友，表達最深切的感謝，「特別要感謝立陶宛、波蘭、斯洛伐克和捷克，在關鍵時刻給予我們幫助」。

蔡英文也感謝立陶宛，不畏巨大的壓力，仍決心在今年年底前與臺灣互設代表處。她說，這場疫情讓世界有重大的改變。儘管仍有許多挑戰橫亙在前，但我看到民主國家攜手合作，互相幫助，守護我們的共同價值，為國際社會謀福利。「未來我們將再遭逢巨大的挑戰，但我相信，大家齊心協力，信守民主自由的價值，我們一定能夠贏得勝利」。