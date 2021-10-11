10月9日下午，「相約母親河·共話齊魯情——臺港澳媒體山東行」聯合采風活動座談會暨啟動儀式在濟南天鵝大廈舉行。山東文旅傳媒集團副總經理、魯網董事長王法爭及魯臺港澳相關媒體記者出席會議。儀式由魯網總編輯曲義偉主持。

本次活動邀請了臺灣聯合報、工商時報、中國時報、中時電子報、香港鳳凰網、澳門商報等臺港澳媒體記者和大眾網、魯網、聯合日報等山東省內媒體記者參與。活動旨在通過宣傳「黃河流域生態保護和品質發展」的國家戰略，進一步增進臺港澳同胞特別是年輕一代對於黃河文化、齊魯民俗、山東經濟、山東農業、生態保護和在魯臺企發展情況等方面內容的瞭解和認識。

在為期六天的行程中，臺港澳媒體和山東媒體記者將深入濟南、淄博、濰坊、東營等市進行集中採訪，共同探訪山東省經濟發展總體形勢、營商環境、鄉村振興、黃河流域生態環境治理、文化旅遊產業發展等領域發展現狀以及未來規劃，加深對齊魯文化和山東經濟社會發展的深入瞭解，並進一步增進魯臺港澳媒體交流合作。