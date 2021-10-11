有網友在爆料公社PO文，一名女子8日在高雄少年及家事法院外遭前夫烙人痛毆。代貼文者表示，女子前夫對其聲請保護令，女子8日中午出完庭、走出法院隨即與前夫爆發衝突，還遭3名不明男子痛毆至眼睛出血、手指骨折，事後遭警方通知到案說明，還猖狂罵警察「吃屎」。

「他在那邊拉，我也是要去交代證據阿」，女子出庭前，發現前夫就堵在法院外，害怕的與女性友人拿起手機錄影自保。男子見狀氣沖沖質問「不然是要惹什麼？」、「垃圾！Ｘ你祖媽！你家死人」。

沒想到，開完庭走出法院，女子前夫又開始謾罵她和隨行的女性友人。女子為了自保打開手機錄影，疑似這個動作激怒前夫，雙方爆發衝突。過程中，一名白衣男子撥掉女子錄影的手機，女子友人衝上前阻止，反被推倒在地。一旁女子前夫找來助陣的三名男子也衝上前，直接在法院外痛毆女子及女性友人。

女子還附上受傷照片，佐證自己和女性友人全身都是傷，自己被打到眼窩瘀血、眼球出血，中指骨折，強調已經報案及驗傷。

但該文還爆料，女子前夫動完粗還不斷聲稱自己是一間派出所站長、四間派出所的顧問。事後遭警方通知到案說明，還猖狂罵警察「吃屎」。

楠梓警方表示，已經受理此案，對於女子指控4名男子打2名女子，以及男子是否與警方的關係不錯等，這些都仍要調查與釐清。目前警方已經對被打的兩名女子做好筆錄，並協助送醫，以及申請暫時保護令。至於監視器畫面，仍要與少年法院溝通，申請調閱。

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